Il segreto del Benevento? Ghigo Gori risponde così (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Al termine della sfida con la Salernitana è toccato al terzo portiere giallorosso, Ghigo Gori, analizzare dall’esterno quanto visto in campo e il momento attuale della sua squadra: Analisi – “La strada è ancora lunga e tortuosa. Oggi ce ne siamo accorti perché abbiamo trovato davanti a noi una squadra durissima da affrontare, il percorso è ancora lungo, ci teniamo stretto questo punto e guardiamo avanti con sempre più fiducia e ottimismo” segreto – “Il nostro segreto è la compattezza, abbiamo un allenatore che è un martello pneumatico. Ci tiene sempre sul pezzo e si vede infatti che questa squadra non molla mai” Salernitana – “Grande squadra, un po’ differente dall’andata. L’ho vista più determinata, meglio messa in campo e con più ferocia e agonismo. Per la ... anteprima24

