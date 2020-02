IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 3 febbraio 2020: Severo e Carmelo hanno il sentore che il sottosegretario Garcia-Morales nutra un risentimento personale verso Puente Viejo, e che sia proprio tale risentimento a spingere l’uomo a voler distruggere la cittadina… Isaac ed Elsa andranno via da Puente Viejo… Prudencio intende liberare Lola dal ricatto di Donna Francisca e per questo motivo chiede l’aiuto di Matias e Marcela, che coinvolte in un piano al limite della legalità… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2020 su Tv Soap. tvsoap

