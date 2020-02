Il Segreto anticipazioni finale di stagione: Maria uccide Fernando (VIDEO) (Di domenica 2 febbraio 2020) Le anticipazioni de Il Segreto svelano che l’undicesima stagione si conclude con un bollente colpo di scena. Protagonista del finale di stagione è Fernando Mesia. Rifiutato da Maria e snobbato dagli abitati di Puente Viejo, il figlio del defunto Olmo Mesia escogita un modo veloce ed efficace per uccidere tutti. Nel dettaglio, il colpo di scena con cui si conclude l’11esima stagione della soap ‘Il Segreto’. anticipazioni Il Segreto: la vendetta di Fernando Prima di raccontarvi tutto sul folle piano di Fernando Mesia, è bene capire le origini della sua vendetta. Fernando è follemente innamorato di Maria ma la donna, dopo aver capito di che pasta è fatta, decide di rompere con lui. Il suo ennesimo rifiuto ferisce Fernando, il quale inizia a pianificare la sua vendetta: se non potrà stare con Maria, nessun altro potrà amarla. Per tale motivo, il giovane Mesia decide ... kontrokultura

