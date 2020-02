Il segreto agghiacciante di Cameron Diaz: “I peli delle ascelle sono…” (Di domenica 2 febbraio 2020) Cameron Diaz è una grande star di Hollywood; i film che interpreta sono sempre brillanti, arguti e mettono in mostra un’attrice sexy e talentuosa. Come ogni vip, anche Diaz nasconde dei segretucci e ce n’è uno che fa davvero rabbrividire… Cameron Diaz non si depila La bella attrice ha dichiarato di non depilarsi mai le ascelle in modo da non dover fare uso del deodorante. Cameron ha una sua teoria: i peli trattengono il cattivo odore e quindi può evitare di utilizzare il profumo del deodorante. Un vizio che non è piaciuto i fan e che hanno sottolineato quanto fosse disgustoso. L'articolo Il segreto agghiacciante di Cameron Diaz: “I peli delle ascelle sono…” proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

segreto agghiacciante Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : segreto agghiacciante