Il regista di Sulla mia pelle è senza lavoro: "Mi propongo per video di matrimoni, comunioni, lauree" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo Sulla mia pelle, Alessio Cremonini non è riuscito a trovare finanziamenti per i suoi progetti e si ritrova senza lavoro: su Facebook si propone polemicamente per video di cerimonie. Alessio Cremonini, il regista di Sulla mia pelle è senza lavoro, non riesce a trovare finanziamenti per i suoi progetti e, con uno status su Facebook, si è proposto su Facebook per video d'autore, matrimoni ed altre cerimonie. Alessio Cremonini, che ha ricostruito la vicenda di Stefano Cucchi nel film Sulla mia pelle, che aprì la sezione Orizzonti di Venezia 2018 e vinse quattro David di Donatello, non è riuscito più a tornare dietro la macchina da presa. Il regista romano il 30 gennaio ha scritto su Facebook "regista senza lavoro: mi propongo per video d'autore di matrimoni, comunioni, lauree". ... movieplayer

MC_ONLUS : Sulla sua pelle: perché non lavora il regista del film su Stefano Cucchi? - marcozavagli74 : Il suo film Sulla Mia Pelle ha fatto il giro del mondo, ha vinto quattro David di Donatello, tre premi alla Mostra… - AMC11076378 : “Mi propongo per video d’autore di matrimoni, comunioni e lauree”, il regista di Sulla mia pelle è senza lavoro -