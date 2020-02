Il nuovo Travel Ban dell’amministrazione Trump (Di domenica 2 febbraio 2020) L’amministrazione presidenziale di Donald Trump ha annunciato un’espansione del cosiddetto Travel Ban, introdotto per la prima volta nel 2017, frutto di lunghe battaglie legali e di svariate stesure. I nuovi Paesi ad essere inclusi nella lista nera sono Eritrea, Kirghizistan, Myanmar, Nigeria, Sudan e Tanzania. I cittadini di queste nazioni, però, andranno incontro a restrizioni meno invasive, per quanto significative, rispetto agli abitanti di Iran, Libia, Siria, Somalia e Yemen colpiti dal provvedimento originario. Gli Stati Uniti hanno infatti annunciato la sospensione dei visti, a partire dal 22 febbraio, che possono portare allo status di residenti permanenti nei confronti dei cittadini di Nigeria, Eritrea, Kirghizistan e Myanmar mentre gli abitanti di Sudan e Tanzania non potranno più avere accesso ai cosiddetti diversity visas, assegnati via lotteria ai cittadini ... it.insideover

