Il mistero del professore di Harvard “assoldato” da Pechino (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Federal Bureau of Investigation ha arrestato Charles Lieber, capo del dipartimento di Chimica all’università di Harvard, accusato di aver mentito riguardo alcuni finanziamenti ottenuti dal governo cinese. Stimato docente di quella che è considerata la prima università d’America, forse del mondo, Lieber getta un’ombra oscura sulla fedeltà e sulla compostezza degli alti papaveri dell’Ivy League, riattizzando sentimenti da Maccarstimo. Perché? Per la nuova fobia dello spionaggio che aggira come uno spettro al Pentagono, e forse anche per via del nome di una città della Cina che compare nei dossier e che sta incutendo terrore in tutto il mondo: Wuhan, la città dove si è incubata la pandemia del coronavirus. Un professore stimato in tutto il mondo per il suo operato, tanto da diventare capo del dipartimento di chimica di Harvard, Charles Lieber sembra essere colpevole di ... it.insideover

RaiPlay : È la reunion dell'anno! I Ricchi e Poveri tornano a Sanremo! E Mirko indaga sul mistero del loro scioglimento ?? ????… - Annuccell : RT @FilomenaGallo55: #PresentazionedelSignore Quest'oggi.. Siamo invitati anche noi nel Tempio, per meditare il mistero di Cristo, unigenit… - RobertoGraziott : (2.2.20) Come usare concetti, immagine e il linguaggio se la realtà ha una priorità sulle idee (e quindi su concett… -