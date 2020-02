Il “mistero” (che tale non è) del Piano di Autocontrollo HAACP dei ristoranti sinogiapponesi (Di domenica 2 febbraio 2020) Ci siamo: dinanzi alla sciagura l’Italiano medio trova sempre il modo per dimostrarsi peggiori. Anche quando cerca di essere migliore, cade nella sinofobia di accatto. E ci cade così male da non avvedersi che la sua “pistola fumante” che indica la presenza di qualcosa di strano è qualcosa di così normale che la vera stranezza… è non averla notata prima. In questi tempi di coronavirus siamo letteralmente sommersi di segnalazioni che ci invitano a indagare su “sospette autocertificazioni” apparse nei ristoranti sinogiapponesi. Certificazioni che per i segnalatori più cortesi si palesano come qualcosa di così sorprendente che rende necessario il nostro intervento, per i complottisti all’ascolto la prova provata che sicuramente “i cinesi” hanno qualcosa da nascondere, e quindi lo nascondono spegiurando con carta bollata. Ma in realtà ... bufale

