Il milione di posti di lavoro e i 350mila profili introvabili (Di domenica 2 febbraio 2020) Non è uno slogan della campagna elettorale di Berlusconi, ma sono i risultati di una ricerca di Unioncamere di cui oggi parla Il Sole 24 Ore: nel primo trimestre 2020, da Milano a Palermo, le imprese offriranno oltre 1,1 milioni di opportunità lavorative. Di queste, però, il 30,6% circa 355mila posizioni – rischiano seriamente di rimanere “vuote” per mancanza di candidati. Tra i giovani il “mismatch” è ancora più alto e raggiunge picchi del 65% (specialisti in scienze informatiche, fisica e chimica) e sono praticamente “introvabili” tecnici, diplomati e Its; laureati nelle discipline «Stem». Tra le nuove professioni, legate soprattutto all’innovazione e al 4.0, sono richiestissimi (e difficili da reperire) data scientist e data analyst, ingegneri con preparazione digitale, operai specializzati, chimici, esperti in marketing, modellisti di capi di abbigliamento, addetti alle ... nextquotidiano

