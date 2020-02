Il miliardario giapponese non cerca più moglie. Andrà da solo sulla Luna (Di domenica 2 febbraio 2020) Meglio soli che male accompagnati. Deve aver pensato questo il miliardario giapponese che era alla ricerca di una moglie per andare sulla Luna insieme. Non la cerca più infatti. Non sarà con lui la prima donna non astronauta ad andare sulla Luna. Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che sarà il primo turista spaziale della storia (come ha annunciato Elon Musk due anni fa) stava cercando una compagna «speciale» con cui condividere l’esperienza di viaggio sul futuro razzo spaziale di SpaceX, il Big Falcon Rocket, nel 2023. https://twitter.com/yousuck2020/status/1222716367033421825 Non che non ci fossero candidate. In quasi 28mila avevano risposto alla domanda del re della moda che cercava donne single sopra i vent’anni ovviamente interessate al viaggio che non è proprio una crociera ai Caraibi. La scelta sarebbe stata seguita con un documentario: Full Moon Lovers. Su Twitter ha ... vanityfair

