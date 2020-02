Il Milan si ferma, esordio di Daniel Maldini (Di lunedì 3 febbraio 2020) La terza generazione di Maldini esordisce al Milan che non va oltre il pari interno contro un battagliero Verona. E così da Cesare a Paolo, fino a Daniel che oggi ha collezionato la prima presenza in rossonero, 35 anni dopo il padre e 66 anni dopo il nonno. Nel primo tempo parte forte la squadra di Juric che trova il gol del vantaggio al 13' con Faraoni, che anticipa tutti in area sul cross di Zaccagni. Il Milan sembra subire il colpo, ma al 29' trova il pareggio con la punizione di Calhanoglu, deviata da Verre.Il gol dà coraggio al Milan che si butta con più convizione in attacco. Dopo un primo tempo a due facce, nel secondo è ancora il Verona che in due occasione va vicinissimo al gol: due pali colpiti, uno da Pessina, l'altro da Zaccagni. Al 68' l'espulsione di Amrabat per un fallo su Castillejo. Da quel momento i rossoneri si riversano in avanti e colpiscono anche il palo con ... ilfogliettone

