Il meteo di PRIMAVERA allarma, ecco il motivo (Di domenica 2 febbraio 2020) Non stiamo parlando dell'assaggio primaverile in atto, neanche dell'anticipo primaverile che dovrebbe realizzarsi a cavallo tra il 12 e il 15 febbraio. No, stiamo parlando della PRIMAVERA, quella vera, della stagione che dal punto di vista meteo climatico inizierà il primo giorno di marzo. Non manca molto, come ben sappiamo febbraio è il mese più corto dell'anno e scappa via velocemente. Non possiamo negare di aver riposto in questo mese le ultime speranze invernali, confidando sia nelle statistiche sia su alcune interessanti dinamiche atmosferiche. Invece nulla di tutto ciò, niente di niente. Il Vortice Polare non è mai stato così forte, non possiamo metterci le fette di prosciutto negli occhi. E' davvero indiavolato, sarà capace di rispedire al mittente anche gli ultimi riscaldamenti stratosferici ed a quel punto non potremo far altro che aspettare la sua naturale ... meteogiornale

?? #meteo: aria di primavera. Sole e 17 gradi a #bari in #puglia.