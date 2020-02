Il marchio napoletano Eles Couture al festival di Sanremo (Di domenica 2 febbraio 2020) Eles Couture, il brand Haute Couture fondato nel 2016 dall’imprenditrice Ester Gatta, “vola” a Sanremo, in occasione della 70 esima edizione del festival canoro, un evento di straordinaria rilevanza nazionale ed internazionale che vanta la conduzione di Amadeus e la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo dello show-biz tra cui Tiziano Ferro, Fiorello, Diletta Leotta, Rula Jebreal, Giorgina Ronaldo, Christian De Sica che dal 4 al 9 febbraio renderà la mitica “città dei fiori”, capitale dello spettacolo italiano. Nel corso di uno “Speciale Sanremo” in onda per tutta la durata del festival su 5 emittenti quali Tla93-Italiamia 274 /Lazio 187-Gt Channel 650-Teleclub Italia 98-Campi Flegrei 551,877, ovvero un format tv ben strutturato, curato dal giornalista Lorenzo Crea e dal conduttore Alfredo Mariani, per il quinto anno consecutivo, due splendide mannequin, indosseranno ... ildenaro

