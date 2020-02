Il Kosovo ha un nuovo governo. Ma la strada è molto in salita (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo quasi quattro mesi dall’esito elettorale delle elezioni anticipate che si sono tenute nel Paese, il Kosovo riuscirà finalmente ad avere il proprio governo, trovando nella figura di Albin Kurti il suo prossimo primo ministro. Ad annunciarlo con soddisfazione, come riportato dalla testata tedesca Deutsche Welle, è stato lo stesso politico kosovaro. Dopo gli esiti della consultazione popolare, il panorama del parlamento del Kosovo è apparso molto variegato, rendendo difficile la nascita di un esecutivo dalle solide base che garantisse un efficiente svolgimento dei lavori, al punto da far pensare ad un nuovo giro di consultazioni elettorali. Tuttavia, dopo quattro mesi i due partiti di maggioranza del Paese, il partito socialista “VV” di Kurti e la Lega democratica di centrodestra sono giunti ad un accordo per la formazione dell’esecutivo, grazie anche ... it.insideover

