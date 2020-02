Il Donbass è ancora molto lontano dalla pacificazione (Di domenica 2 febbraio 2020) Il 2020 sarà un anno di cruciale importanza per le dinamiche dell’Ucraina: ci si aspettano importanti progressi in merito alla questione del Donbass, dove il conflitto con i separatisti locali prosegue da ormai cinque anni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha portato avanti, negli ultimi mesi, un lento percorso di riavvicinamento alla Russia di Vladimir Putin, con lo scopo di giungere ad una conclusione dei combattimenti quanto prima. Si tratta, però, di un percorso ad ostacoli: il duplice scambio di prigionieri con Mosca, il ritiro delle truppe di Kiev e dei separatisti implementato in alcuni punti del fronte ed il primo faccia a faccia tra i due Capi di Stato, svoltosi a Parigi, non hanno ancora sbloccato del tutto la situazione. Il Donbass Le agenzie di stampa ucraine continuano a riportare notizie di violazioni del cessate il fuoco da parte delle milizie separatiste: ... it.insideover

