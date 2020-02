Il delirio da coronavirus dilaga: dagli USA arriva la ‘cura miracolosa’ degli anti-vaccinisti a base di candeggina (Di domenica 2 febbraio 2020) Nel momento in cui scriviamo i casi confermati di coronavirus nel mondo sono 14.628, per un totale di 305 morti, ma anche molti pazienti guariti. E chissà quanti hanno contratto il virus ma non hanno manifestato sintomi preoccupanti, se non quelli di una quasi ordinaria influenza. L’epidemia è seria, non di certo da sottovalutare, ma l’allarmismo che si è venuto a creare intorno al virus partito dalla Cina e diffusosi in altri 26 Paesi del mondo risulta eccessivo se non dannoso. Consigli errati dati da non esperti, corsa ai ripari acquistando mascherine anche quando non serve, pronto soccorso presi d’assalto per normali influenze: è il caos. E in tutto questo disordine non poteva mancare anche la cura miracolosa. arrivano dagli Usa i sostenitori della teoria del complotto QAnon, che esortano a bere la MMS (Miracle Mineral Solution), ovvero un detergente americano ... meteoweb.eu

