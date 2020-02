Il Coronavirus è stato isolato all’ospedale Spallanzani di Roma: “Nuovi spazi per le cure” (Di domenica 2 febbraio 2020) isolato il Coronavirus 2018-nCoV: è successo in Italia, all'ospedale Spallanzani di Roma, e ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Speranza. Ippolito (direttore scientifico del nosocomio): "Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. L'Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca". fanpage

