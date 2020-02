I ricercatori dello Spallanzani isolano il Coronavirus. Importante passo per la messa a punto del vaccino. Speranza: “Risultato che conferma la qualità e l’efficienza del nostro Servizio sanitario” (Di domenica 2 febbraio 2020) I virologi dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti contagiati da Coronavirus in Italia, sono riusciti, primi in Europa, ad isolare il virus responsabile dell’infezione. Avere a disposizione in modo così tempestivo il virus, spiega in una nota la Regione Lazio, “è un passo fondamentale, che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi e di studiare i meccanismi della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino”. La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, è stata già depositata nel database GenBank, e a breve anche il virus sarà reso disponibile per la comunità scientifica internazionale. “Il risultato ottenuto oggi – ha detto il direttore del laboratorio di ... lanotiziagiornale

