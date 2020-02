I pronostici sportivi di oggi, domenica 2 febbraio (Di domenica 2 febbraio 2020) I pronostici di domenica 2 febbraio: ci sono altre sei partite della terza giornata del girone di ritorno di Serie A. Si parte come di consueto alle 12:30 con l’anticipo trasmesso in diretta da Dazn, che metterà di fronte Juventus e Fiorentina. Alle 15:00 sono in programma le altre tre partite: Atalanta-Genoa, Lazio-Spal e Milan-Verona. Si chiude con i posticipi Lecce-Torino e Udinese-Inter. pronostici altri campionati Super Sunday in Premier League con Burnley-Arsenal ma soprattutto Tottenham-Manchester City, Mourinho contro Guardiola. Colonia-Friburgo e Paderborn-Wolfsburg sono le ultime due partite della terza giornata del girone di ritorno di Bundesliga. In Francia ci sono le consuete tre sfide domenicali, con il posticipo tra Bordeaux e Marsiglia. Più abbondante il programma della Liga, con ben sei partite. A chiudere c’è ... ilveggente

