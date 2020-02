I medici dello Spallanzani hanno isolato il Coronavirus (Di domenica 2 febbraio 2020) I medici dello Spallanzani hanno isolato il Coronavirus Buone notizie sul Coronavirus arrivano dallo Spallanzani di Roma: il virus è stato isolato. E l’Italia è il primo Paese in Europa a farlo. Domenica 2 febbraio a fare l’annuncio è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa dall’istituto per le malattie infettive romano dove sono ricoverati i due turisti cinesi che, al momento, sono le uniche persone che risultano essere casi conclamati. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL Coronavirus IN ITALIA Il risultato è stato ottenuto dai virologi a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia. “È un passo fondamentale” spiegano i ricercatori “che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti e allestirne di nuovi”. “L’isolamento del virus ci permetterà di migliorare la ... tpi

