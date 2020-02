Honey Boy: online il trailer del film scritto e interpretato da Shia LaBeouf (Di domenica 2 febbraio 2020) Honey Boy è il nuovo film scritto e interpretato da Shia LaBeouf. La pellicola, distribuita da Adler Entertainment sarà nelle sale a partire dal 27 febbraio 2020. Honey Boy è stato presentato al Sundance film festival, dove è stato “coronato” con il Premio Speciale della Giuria. Il film è scritto e interpretato da Shia LaBeouf, ed è basato sull’infanzia tormentata dell’attore, che ha scritto la sceneggiatura del film partendo, ovviamente, dalle sue esperienze personali: cresciuto sotto i riflettori di questo immenso mondo, LaBeouf è diventato un attore professionista all’età di 10 anni e una star televisiva a 14 nella sitcom di successo di Disney Channel “Even Stevens”. Durante il corso del 2017 il suo comportamento nelle vita privata era altamente insostenibile, tanto che le sue performance come attore stavano andando alla deriva per via del suo stato emotivo di quel ... nerdgate

