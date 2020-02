Hockey pista, Lodi batte Monza e risponde al Forte dei Marmi. Sarzana a valanga (Di domenica 2 febbraio 2020) La seconda di quattro parti del diciannovesimo turno del Campionato Italiano di Hockey pista si è conclusa. Altri tre risultati concorrono ora a formare il quadro completo di questa giornata spezzatino, che avrà fra domenica e mercoledì prossimo un ulteriore trittico di sfide in programma. Senza ombra di dubbio dal sabato sera appena andato agli archivi, la notizia più importante da estrapolare è il successo del Lodi sul campo del Monza (2-4), che consente ai giallorossi di tenere in testa alla classifica il passo del Forte dei Marmi, vittorioso sabato per 4-5 nella tana degli acerrimi rivali del CGC Viareggio. Il resto lo hanno fatto un dilagante Sarzana, impostosi 10-5 sul Follonica, e il pareggio 2-2 fra Bassano e Scandiano, in una contesa dove il segno “X” è stato alla fine quello più giusto. Oggi invece si disputeranno alle ore 18, in contemporanea, Correggio-Valdagno e ... oasport

