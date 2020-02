Hellas Verona, Juric: «Obiettivo salvezza. Dominato fino al rosso di Amrabat» – VIDEO (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona Juric ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Milan – VIDEO L’Hellas Verona ha conquistato un punto prezioso tra le mura di San Siro contro il Milan, sfiorando addirittura la vittoria in più occasioni. A penalizzare la formazione gialloblù è stata l’espulsione inflitta a Sofyan Amrabat Il tecnico Ivan Juric ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto con i rossoneri di Stefano Pioli: «Il nostro Obiettivo è la salvezza. Abbiamo Dominato fino al rosso di Amrabat». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

