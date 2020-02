Guardiani della Galassia 3: James Gunn smentisce la presenza di Silver Surfer e Galactus (Di domenica 2 febbraio 2020) James Gunn ha smentito voci sulla presenza di Silver Surfer e Galactus nel terzo film dei Guardiani della Galassia. James Gunn ha smentito voci sulla presenza di Silver Surfer e Galactus in Guardiani della Galassia 3. La cosa curiosa di questo rumor è che l'autore ha fatto credere che venisse direttamente da Gunn: come riportato infatti da alcuni siti americani, il regista avrebbe suggerito la cosa durante un vero Q&A coi fan su Instagram. In tale occasione gli sarebbe stata fatta la domanda sui due personaggi nel prossimo film dei Guardiani, con la risposta "Ci sono state conversazioni". Gunn avrebbe poi eliminato il post, ma nelle ore successive è emerso che quella domanda in particolare non è stata fatta, ... movieplayer

