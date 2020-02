Grande Fratello VIP 2020, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: intesa oltre l'amicizia? (VIDEO) (Di domenica 2 febbraio 2020) Batte il cuore nella casa del Grande Fratello VIP? Forse per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che ieri, nel cuore della serata dedicata agli anni '90 si sono dedicati alle tenerezze. Non è un caso che proprio nelle ultime ore il rapporto tra i due ragazzi si sia evoluto in modo particolarmente affettuoso.Basta un romantico ballo per vedere Paolo e Clizia abbracciarsi senza mai staccarsi. L'ex moglie di Francesco Sarcina sembra gradire la presenza di Ciavarro Junior che al termine si lascia baciare le guance: "L’ultimo regalo per questa serata perfetta" le dice lui all'orecchio. La certezza che Paolo si stia infatuando della Incorvaia arriva da una conversazione con Antonio Zequila, il ragazzo vorrebbe provare a lasciarsi andare di più nella casa e, magari, portare avanti qualcosa oltre l'amicizia con Clizia.Grande Fratello VIP 2020, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: ... blogo

GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -