Golf | Grame McDowell torna al successo dopo più di cinque anni e trionfa al Saudi

Il nordirlandese Graeme McDowell (-12) trionfa al Saudi International 2020 e torna nel circuito dei vincitori di un torneo sullo European Tour di Golf per la prima volta dopo quasi sei anni. Si tratta dell'undicesimo successo in carriera per il quarantenne di Portrush, che ha saputo distanziare la concorrenza al Royal Greens Golf & Country Club vincendo con due colpi di vantaggio sull'americano Dustin Johnson (-3 oggi), risalito nel finale anche grazie a due eagle nel proprio giro, ai par 5 della 4 e della 18. Il giro di McDowell non era partito nel miglire dei modi, con un po' di problemi dal tee e un +1 dopo le prime 9 buche, ma il vantaggio accumulato era di tutta sicurezza e le cose son andate meglio nelle ultime buche dove l'ex campione US Open (2010) ha saputo reagire e chiudere il proprio round in pari con il par (70 colpi). In terza posizione a -9, ...

