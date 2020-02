Giovanni Maria Flick: "I cartelli e le manette? Condotta indecorosa. No alla prescrizione di Bonafede, è tempo di una riforma organica della giustizia" (Di domenica 2 febbraio 2020) “Se in principio c’è stata perplessità per il metodo in cui è stato dato il via libera alla riforma della prescrizione di Bonafede e, subito dopo, c’è stato sconcerto per il compromesso che il governo pretendeva di raggiungere distinguendo condannati e assolti in primo grado, oggi posso dire che da parte mia c’è amarezza”. E l’amarezza di cui parla Giovanni Maria Flick riguarda la “profonda crisi”, per usare parole sue, della giustizia.All’indomani dell’inaugurazione dell’anno giudiziario e delle cerimonie fatte in corte di Cassazione prima e nelle corti d’Appello poi, resta l’allarme lanciato dal primo Presidente della Suprema corte sul “carico insostenibile” che nei prossimi anni potrebbe gravare sulle sezioni penali della Cassazione se alla riforma entrata in ... huffingtonpost

