Giorno della Marmotta: grande attesa per le previsioni di Punxsutawney Phil [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) grande attesa negli Stati Uniti per la tradizionale predizione della Marmotta Punxsutawney Phil nel "Giorno della Marmotta" (Groundhog Day) che viene celebrato ogni 2 febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione viene fatta dal roditore in base alla sua ombra e la tradizione vuole che la Marmotta venga fuori dalla sua tana davanti a migliaia di spettatori nelle prime ore del Giorno: se vede la sua ombra significa che l'inverno durerà un altro mese e mezzo, se invece non la vede vuol dire che la primavera arriverà presto, accompagnata da temperature miti. Phil è la più famosa di un piccolo gruppo di marmotte che si ritiene siano in grado di fare "previsioni del tempo. Il National Climatic Data Center del NOAA ha fatto una verifica sulle previsioni di Phil e le ha trovate alquanto scarse, verificando che la Marmotta "non ha capacità preveggenti":

