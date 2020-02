Giorno della Marmotta 2 Febbraio (Di domenica 2 febbraio 2020) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Oggi è il Giorno della Marmotta (Groundhog Day), una tradizionale festa che viene celebrata in Canada e negli Stati Uniti, per comprendere le sorti dell’Inverno. La tradizione è simile alla nostra Candelora anche se... L'articolo Giorno della Marmotta 2 Febbraio proviene da Rete Meteo Amatori. retemeteoamatori

