Giornata mondiale zone umide, in Italia sono 1520: essenziali per clima, biodiversità e fonti, rischiano di sparire. “Il 2020 sarà cruciale” (Di domenica 2 febbraio 2020) Grandi alleate nella lotta ai cambiamenti climatici, fulcro di importanti rotte migratorie e fonte inestimabile di risorse, le 2.200 zone umide d’importanza strategica internazionale per il mantenimento della biodiversità mondiale riconosciute dalla convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971) accolgono la più grande biodiversità della Terra. E quelle riconosciute sono solo una parte del totale. A ricordare l’importanza di queste aree, in occasione della Giornata mondiale delle zone umide che ricorre il 2 febbraio, sono anche i dati raccolti da Legambiente nel Focus zone umide 2020. Secondo la lista stilata dalla Convezione di Ramsar, sono oltre 220 milioni gli ettari coperti dalle zone umide nel mondo, rifugio per volatili, piante, mammiferi, anfibi, pesci e invertebrati. Di questi, 82.331 ettari (circa 15mila con superficie agricola) si trovano in Italia, Paese che conta 65 siti Ramsar e, ... ilfattoquotidiano

