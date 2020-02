Giorgia Meloni punta al sorpasso del Movimento 5 Stelle (Di domenica 2 febbraio 2020) Un sondaggio di Youtrend fotografa l’attuale situazione della politica in Italia: nonostante la batosta in Emilia – Romagna il centro destra continua a godere di buona salute: Lega stabile al 30% e Fratelli d’Italia in rampa di lancio. L’ «effetto Emilia-Romagna» sembra già svanito, o quasi. Un sondaggio di Youtrend, anzi la “Supermedia dei Sondaggi” … L'articolo Giorgia Meloni punta al sorpasso del Movimento 5 Stelle proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

LoryLynnTarallo : RT @FrancescoLollo1: #Sardine immortalate sorridenti al fianco di #OlivieroToscani che definì Giorgia #Meloni 'ritardata, brutta e volgare'… - Emidio24005437 : RT @FrancescoLollo1: #Sardine immortalate sorridenti al fianco di #OlivieroToscani che definì Giorgia #Meloni 'ritardata, brutta e volgare'… -