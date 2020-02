Giorgia Meloni duro affondo alle Sardine “Prima attaccano i poteri forti, poi fanno la foto con Luciano Benetton” (Di domenica 2 febbraio 2020) Una foto che ha fatto parecchio discutere quello dei leader delle Sardine, in primo piano Mattia Santori, con Luciano Benetton e Oliviero Toscani. Luciano Benetton è a capo delle tante criticate Autostrade S.p.A. e Atlantia. A rimarcare e attaccare duro le Sardine ci ha pensato Giorgia Meloni con un post su Facebook nel quale è postata la foto oggetto di tante critiche con il seguente commento: “Le Sardine alla corte di Luciano Benetton, capo della famiglia che controlla Atlantia e Autostrade spa. Finisce nel ridicolo la favola del ‘movimento’ popolare, spontaneo e alternativo ai poteri forti”. Ad attaccare le Sardine sempre per la foto resa pubblica ci ha pensato il viceministro dello sviluppo economico il grillino Stefano Buffagni: “Le Sardine in pellegrinaggio nel mondo dei Benetton con tanto di foto con Luciano… Noi certi mondi ... baritalianews

