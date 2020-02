Gigante Garmisch 2020 sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo la vittoria di Thomas Dressen in discesa, è in programma oggi a Garmisch un Gigante. La grande occasione per Henrik Kristoffersen di allungare in vetta alla classifica di Coppa del Mondo. Il norvegese è il favorito per la gara odierna, anche se c’è un’intera squadra francese pronta a dare battaglia. In particolare Alexis Pinturault che deve rimontare in classifica su Kristoffersen, ma anche Mathieu Faivre e Victor Muffat-Jeandet. Non va dimenticato nemmeno lo svizzero Loic Meillard e lo sloveno Zan Kranjec. In casa Italia fari puntati soprattutto su Luca De Aliprandini. Di seguito il programma completo del Gigante di Garmisch, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA ... oasport

