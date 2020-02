Gattuso: «Sono molto preoccupato per domani, ho paura che Ranieri me la può incartare» (Di domenica 2 febbraio 2020) «Ho paura di Ranieri», questo ha detto l’allenatore del Napoli Rino Gattuso in apertura della conferenza stampa per Sampdoria-Napoli. Confessando che per la prima volta ha esortato i suoi ragazzi a guardare la classifica, ma senza lasciarsi trascinare dagli entusiasmi. «Da quando è arrivato Ranieri la Sampdoria è una squadra che è nelle prime posizioni, ha atto sei partite e non ha subito gol. È una squadra che sa difendere bene e lascia pochi spazi. Sono molto preoccupato perché affronto un grande allenatore e ho paura che me la può incartare. Per la prima volta gli ho detto di guardare la classifica perché per la prima volta se riusciamo portare 3 punti a casa può essere importante per noi» Importante per guardare l’Europa? «No, ci mettiamo in una bona posizione, ma dobbiamo prepararla bene, ci dobbiamo arrivare con la voglia e la consapevolezza di saper ... ilnapolista

