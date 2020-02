Francia-Inghilterra oggi, Sei Nazioni rugby 2020: orario d’inizio, tv, programma, streaming (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo le prime due gare di ieri, il Sei Nazioni 2020 di rugby proseguirà con l’ultima sfida della prima giornata, con il match in casa della Francia contro l’Inghilterra, di oggi, domenica 2 febbraio, alle ore 16.00. Sarà un’interessante sfida tra due della Nazioali più quotate della vigilia, anche se gli ospiti appaiono favoriti. L’intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma DPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il programma completo della gara odierna del Sei Nazioni di rugby con l’indicazione dell’orario. programma Francia-Inghilterra SEI Nazioni rugby 2020 II giornata Domenica 2 febbraio Francia v Italia ore 16.00 Diretta tv su DMAX Diretta streaming su DPlay Diretta live testuale su OA ... oasport

