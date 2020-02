Francesca Sofia Novello | “Amadeus mi ha fatto piangere”

Francesca Sofia Novello : «Io insultata dalle donne : questo è il femminismo di cui andare fiere?» : Francesca Sofia Novello è intervenuta su Vanity Fair in merito alle polemiche scoppiate per via delle dichiarazioni Amadeus alla conferenza stampa di Sanremo. La modella 26enne parlando del «passo indietro» rispetto a Valentino Rossi ha detto: «In queste settimane sono stata bullizzata sui social dalle donne, molto spesso madri di famiglia, in un modo spietato, cattivo. Allora mi chiedo: è questo il femminismo di cui andare fiere?». Francesca ...

