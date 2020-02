Francesca Schiavone confessa: “Anche mia madre era ammalata” (Di domenica 2 febbraio 2020) Francesca Schiavone qualche settimana fa aveva confessato di aver lottato contro un tumore, ma in un incontro a Milano con una onlus ha voluto svelare un retroscena sulla madre. Francesca Schiavone: “Io e mamma interconnesse” Ormai sappiamo quasi tutto di Francesca Schiavone, non solo dal punto di vista sportivo. La leonessa del tennis italiano qualche settimana in un video commovente aveva confessato di aver combattattuto contro una terribile malattia come il linfoma di Hodgkin. Ora Francesca è sulla via della piena guarigione, ma solo nella giornata di sabato 1 febbraio ha voluto svelare un retroscena della sua lotta, in occasione di un incontro tenuto a Milano presso una Onlus che si occupa dei malati con parenti lontani da casa: “Ho avuto la fortuna-sfortuna che mia madre si è ammalata prima di me . Certo, mio padre è impazzito: prima la moglie e poi la figlia. Ma ... notizie

