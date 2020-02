Forza Nuova, scoppia polemica per volanti affissi su negozi cinesi (Di domenica 2 febbraio 2020) Federico Garau Bufera sui manifesti affissi dal movimento di estrema destra su negozi e ristoranti cinesi. "Coronavirus? Compra italiano", si legge nei volantini. "Cogliamo l'occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane" scoppia la polemica dopo i volantini affissi dal partito di estrema destra "Forza Nuova", dove si consiglia agli italiani di acquistare e consumare cibo nostrano per dovere morale ma anche, in questi ultimi giorni, per scongiurare un eventuale contagio da Coronavirus. Questo, almeno, si evince dai manifesti attaccati durante la notte proprio sulle vetrine e gli ingressi di alcuni negozi etnici cinesi. Per adesso sembra che il blitz del movimento politico sia stato effettuato nelle ore notturne del 31 di gennaio, e che abbia interessato le città di Brescia e di Como, oltre ad altri centri. Il titolo scelto ... ilgiornale

