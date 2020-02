Fortnite – Sfida – Cerca lo gnomo nascosto tra una pista da corsa, un campo di cavoli e l’insegna (Di domenica 2 febbraio 2020) Proseguiamo quest’oggi con una nuova Sfida di Fortnite della Missione Cammeo VS Chic, ossia quella di Cercare un gnomo localizzato tra una pista da corsa, un campo di cavoli e l’insegna. Come completare la Sfida Cerca lo gnomo nascosto tra una pista da corsa, un campo di cavoli e l’insegna La Sfida è chiara, dovete semplicemente trovare uno gnomo la cui posizione è situata tra le località menzionate, le quali formano appunto un triangolo. Tra la pista da corsa, il campo di cavoli e l’insegna vi è un piccolo gnomo con il quale dovrete interagire per portare a termine la Sfida, come illustrato nel video. Lo gnomo si trova tra Scogliere scoscese, Foschi fumaioli e Fattoria frenetica, su una piccola collinetta, quindi una volta che lo avete raggiunto tenete premuto il pulsante che usate solitamente per aprire un forziere e ... gamerbrain

