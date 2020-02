FORMAZIONI Lecce Torino: Verdi-Berenguer alle spalle di Belotti (Di domenica 2 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lecce Torino Ecco gli schieramenti ufficiali di Lecce-Torino, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/2020. Lecce (): In attesa di comunicazione Torino (3-4-2-1): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Bremer; De Silvestri; Rincon, Meite, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

