FORMAZIONI Juventus Fiorentina: esordio per Igor. Sarri sceglie Ronaldo e Higuain (Di domenica 2 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Juventus Fiorentina Ecco gli schieramenti ufficiali di Juventus-Fiorentina, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/2020. Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Ramsey, Dybala, Matuidi, Rugani, Bernardeschi, Coccolo. All. Sarri Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Chiesa, Cutrone. A disp. Terracciano, Brancolini, Badelj, Sottil, Agudelo, Venuti, Vlahovic, Dalle Mura, Terzic. All. Iachini Leggi su Calcionews24.com calcionews24

