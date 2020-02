Floriana Secondi e Paola Caruso, scontro a Domenica Live: intervengono gli ex (Di domenica 2 febbraio 2020) Paola Caruso, in collegamento con Daniele Pompili, ex di Floriana Secondi che in passato ha pubblicato on line false notizie di foto porno inesistenti della ex Gieffina. E, in studio, Floriana Secondi con Moreno Merlo, ex della Caruso. A Domenica Live torna sotto i riflettori tra le due “coppie”. Ed è subito lite. Voci dicono che Floriana e Moreno sarebbero prossimi a fidanzarsi, ma i due smentiscono. Floriana ribadisce di essere fidanzata, poi apre il discorso, rivolgendosi a Paola: «Ho le prove che ti sei messa d’accordo con Daniele Pompili per la litigata falsa davanti alla Tv. Io sono 17 anni che bazzico in tv e senza avere una professionalità. Se sapevo fare la conduttrice, non me curavo, non rispondevo, ma io ho solo una cosa: la mia credibilità. Io so tante cose su Paola, da tanto, il mondo è piccolo. Se tu mi dai della bugiarda, sono costretta a dire la verità sulle cose che so ... newscronaca.myblog

