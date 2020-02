Festa della Candelora, cosa dice la tradizione. Negli Usa la marmotta Phil ha annunciato l’arrivo della primavera (Di domenica 2 febbraio 2020) La primavera è vicina, parola di giovane marmotta. Mentre da noi si celebra il giorno della Candelora, dall’altra parte del mondo è il “giorno della marmotta”: in entrambe le versioni, è tradizione che oggi si decida il tempo delle prossime settimane. Rispettando una tradizione centenaria, durante una cerimonia che si svolge a Punxsutawney, in Pennsylvania, è stato interpellato Phil, il roditore più famoso d’America: se uscendo dalla sua tana non vede l’ombra significa che la bella stagione è vicina. Se al contrario il sole disegna un’ombra netta, la marmotta spaventata corre nella sua tana e questo è considerato di cattivo auspicio. E pare che quest’anno sia così, ma, dicono gli esperti, le previsioni di Phil sono prevedibili solo nel 40% dei casi. Secondo la tradizione, in Italia il due febbraio è il giorno della Candelora: festività in cui si esce ... ilfattoquotidiano

