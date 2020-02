F1, Antonio Giovinazzi sul sogno Ferrari: “Se farò una grande stagione, avrò le mie chance” (Di domenica 2 febbraio 2020) Antonio Giovinazzi si prepara per una stagione importante in F1. Il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing va in cerca di conferme e, se possibile, di miglioramenti in vista del Mondiale 2020. L’anno passato è stato all’insegna di tante difficoltà che poi sono state affrontate bene dal pugliese, soprattutto dal GP d’Italia in avanti, trovando finalmente quel feeling agonistico che gli mancava. “Il 2019 non è stato facile. Sono cresciuto nel corso della stagione e questo è stato positivo. Finire bene mi ha dato modo di essere più fiducioso in vista di quest’anno. Conosco meglio il team, so che devo migliorare. Sfido chiunque, in qualsiasi lavoro, a stare due anni fermo e a tornare. Ti mancano gli automatismi. In realtà in termini di velocità non ero lontano da Kimi, perché comunque di test e di libere ne avevo fatti. Mi mancava la gara“, le ... oasport

