Evoluzione meteo | prima Caldo poi BURRASCHE e Maltempo

Evoluzione meteo : a quando un cambiamento? Le NOVITÀ : Siamo in una fase meteo mite anche se le piogge di questi giorni e le nevicate in montagna hanno perlomeno ripulito l'aria e cancellato la monotonia di questo mese.Gennaio 2020 entrerà di sicuro tra i più caldi di sempre, forse proprio dietro al terribile 2007, che fece pure peggio di questo, almeno al Nord. Si pensava che bissare un mese così anomalo fosse difficilissimo e invece, in epoca di cambiamenti climatici, mai dire mai...Tornando alle ...

Evoluzione meteo : settimana dinamica ma MITE : Il meteo di questa settimana sarà caratterizzato dal susseguirsi di almeno un paio di fronti in rapida successione sul nostro paese.Tale tipologia di tempo in realtà non è esattamente tipica dell'inverno, poiché saranno fronti quasi primaverili, con acquazzoni, piovaschi e schiarite anche ampie. Veloce fronte tra martedì e mercoledì, che scivolerà via in fretta verso est: pochi gli effetti, qualche pioggia qua e là e qualche ...

Evoluzione meteo : GROSSE NOVITÀ nel Weekend : Il meteo della settimana sarà piuttosto stabile, perlomeno fino a giovedì. Da venerdì è in particolare nel Weekend ci saranno però delle GROSSE NOVITÀ: una perturbazione attraverserà il Centro-Nord, portando piogge e nevicate diffuse, soprattutto tra la sera di venerdì e la mattina di domenica. Sabato dovrebbe essere la giornata più interessata dal maltempo, e, secondo la modellistica attuale, le aree più colpite saranno il Nord-Ovest, le ...

Evoluzione meteo : settimana stabile - con qualche novità : Il meteo di questa settimana sarà caratterizzato in principio dal potentissimo anticiclone che fermerà qualsiasi tipo di perturbazione per alcuni giorni. La sua posizione piuttosto anomala, però, farà sì che ci sia un rientro freddo da est, quindi le temperature saranno comunque su valori piuttosto bassi e tipici del periodo.Ci aspettiamo, infatti, valori minimi da gennaio pieno, con estesi gelate soprattutto nella seconda parte della settimana, ...

Evoluzione meteo : in arrivo una CICLOGENESI MEDITERRANEA : La monotonia del meteo della prima metà di gennaio è destinata a interrompersi bruscamente: nel weekend e per parte della settimana prossima, infatti, è previsto l'arrivo di una profonda CICLOGENESI MEDITERRANEA, che porterà un'acuta fase di maltempo su buona parte delle regioni. Previsioni per questo weekend: maltempo al Centro-Nord. In una prima fase, tra venerdì e sabato, piogge e nevicate interesseranno tutto il Nord Italia e ...

Evoluzione meteo Italia : la SVOLTA NEL WEEKEND : Dopo una lunga stasi anticiclonica caratterizzata da un meteo decisamente piatto e monotono, nel WEEKEND ci sarà una vera e propria SVOLTA. Tutti i modelli hanno inquadrato un sostanziale cambiamento del tempo, soltanto che per essere precisi dobbiamo aspettare ancora un paio di giorni per inquadrare bene la fenomenologia sul nostro territorio, ma la solfa non cambia: l'anticiclone verrà finalmente scalfito da un paio di perturbazioni ben ...

Meteo estremo : Tempeste di NEVE e VENTO generate dal Vortice Polare - dove ed Evoluzione : Il Vortice Polare quest'anno presenta una circolazione atmosferica vivacissima e non ci sono previsioni che nelle prossime due settimane ne prospettino un prossimo suo Split.Lo Split Polare avviene quando la circolazione atmosferica attorno al Vortice si spezza e genera più vortici che si posizionano verso latitudini inferiori al Circolo Polare Artico, determinando un sensibile peggioramento delle condizioni Meteo e freddo intenso alle medie ...

Evoluzione meteo : mite e calmo - NOVITÀ dal 18 : Il METEO della settimana entrante sarà ancora caratterizzato da stagnazione atmosferica e stabilità praticamente assoluta. Come già accennato, gli unici disturbi saranno esclusivamente al Sud, in particolare tra Sicilia e Calabria, con qualche piovasco e qualche rovescio qua e là, in un contesto comunque sicuramente non freddo.Altrove, come già annunciato, vigerà l'alta pressione, senza alcun disturbo particolare, perlomeno fino a ...