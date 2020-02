Ettore Bassi: lo sfogo dell’ex moglie Angelica Riboni (Di domenica 2 febbraio 2020) Angelica Riboni ne aveva già parlato ai microfoni del settimanale Oggi, e ora è tornata all’attacco sulla delicata questione del rapporto tra Ettore Bassi e le loro figlie. L’ex moglie dell’attore ha ricalcato il ritratto di un padre poco presente, durante la sua ospitata a Domenica Live, rivelando la sua sofferenza davanti alle telecamere. L’ex moglie di Ettore Bassi all’attacco “Quello che chiedevo era una presenza il più possibile costante“: è la sintesi della sofferenza lamentata da Angelica Riboni a Domenica Live, intervistata da Barbara d’Urso sul suo matrimonio finito con l’attore Ettore Bassi. La donna lo dipinge come un padre poco presente, nonostante sia molto dolce con le sue bambine: “Abbiamo lavorato come una squadra, negli anni, poi questo si è perso. Non ce l’ho assolutamente con la sua fidanzata“. In passato, Angelica Riboni ha lanciato pesanti accuse nei ... thesocialpost

