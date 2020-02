Ettore Bassi, l’accusa della ex moglie: “Sono disperata” (Di domenica 2 febbraio 2020) Angelica Raboni, ex moglie del popolare attore Ettore Bassi e madre dei suoi tre figli racconta di essere “disperata e senza soldi” e di subire una vera e propria guerra economica da parte del suo ex compagno. L’ex moglie di Ettore Bassi ha dichiarato di essere alle prese con una serie di difficoltà economiche, aggiungendo di sentirsi ostaggio dell’ex marito e dei cavilli burocratici legati alla causa di separazione in corso. Dopo l’intervista al settimanale Oggi, la ex moglie torna a parlare ospite di Barbara D’Urso: “Il nostro è stato un amore forte e travolgente, abbiamo avuto una prima grande crisi nel 2008, e poi ci siamo sposati ed è nata la nostra figlia più piccola, Amelia, che ha la sindrome di Down e ha bisogno di un supporto diverso.” “Negli anni sono successe tante cose, come accade a tante coppie, ci siamo separati ... tvzap.kataweb

