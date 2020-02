Esonero Semplici: club in silenzio stampa. Si ragiona sul futuro del tecnico (Di domenica 2 febbraio 2020) Esonero Semplici: la SPAL ragiona sul futuro del tecnico, che dopo la sconfitta contro la Lazio è in bilico Leonardo Semplici potrebbe essere esonerato nelle prossime ore. Il tecnico della SPAL è in bilico dopo la pesante sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio per 5-1. Il club ferrarese si è chiuso nel silenzio stampa e non parlerà con i media. La Spal si trova attualmente all’ultimo posto in classifica con 15 punti, a un punto di distacco dalla zona salvezza occupata dal Lecce. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

