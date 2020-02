Enrico De Pedis, tutti i misteri che avvolgono il boss della Magliana a trent’anni dalla morte (Di domenica 2 febbraio 2020) Il 2 febbraio 1990, esattamente 30 anni fa, fu ucciso Enrico De Pedis, detto Renatino, il Dandy di Romanzo criminale. Fu falciato da una raffica di proiettili in via del Pellegrino, a due passi da Campo de’ Fiori, e come in tutti i gialli che si rispettano dobbiamo partire di qui per raccontare l’epopea di un boss fatto fuori proprio quando stava cercando di recidere i suoi legami con il passato. Era appena uscito da una gioielleria quando fu affiancato da due uomini in moto. A sparare fu quello seduto sul sellino posteriore, Marcello Colafigli: detto “Marcellone”, poi finito in un manicomio criminale da cui è uscito senza lasciare traccia. A guidare la moto era invece Roberto D’Inzillo, 17 anni, neofascista riparato in Sud Africa dove, due mesi dopo le rivelazioni su Emanuela Orlandi che coinvolgevano l’uomo che aveva ucciso, fu colpito da epatite fulminante cui ... ilfattoquotidiano

