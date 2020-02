Elisabetta Canalis scandalosa, completamente nuda davanti alla finestra: “Che panorama…” [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Elisabetta Canalis e il suo soggiorno in Italia per la Fashion Week Elisabetta Canalis qualche settimana fa è tornata nella sua amata Italia per uno scopo ben preciso: partecipare alla Fashion Week di Milano. Un appuntamento fisso per i migliori stilisti che mostrano le loro nuove collezioni. Il suo ritorno in patria, però, è stato guastato dai soliti pettegolezzi di casa nostra che riguardano la collega Maddalena Corvaglia. Quest’ultima nello stesso periodo ha compiuto i suoi primi 40 anni e, visto i loro rapporti glaciali, l’ex fidanzata di Enzo Iacchetti non l’ha invitata alla festa di compleanno. Ma nelle ultime ore l’ex velina bruna di Striscia la Notizia ha fatto parlare di sé per qualcos’altro: una foto dove si mostra come mamma l’ha fatta. L’ex velina di Striscia la Notizia posa nuda di fronte ad una vetrata Senza ombra di dubbio ... kontrokultura

KontroKulturaa : Elisabetta Canalis scandalosa, completamente nuda davanti alla finestra: 'Che panorama...' [FOTO] - - zazoomblog : Elisabetta Canalis come mamma l’ha fatta: si spoglia in finestra [FOTO] - #Elisabetta #Canalis #mamma #fatta: - zazoomblog : Elisabetta Canalis come mamma l’ha fatta: si spoglia in finestra [FOTO] - #Elisabetta #Canalis #mamma #fatta: -